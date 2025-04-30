Ziynet Sali: Bu nasıl 50 böyle?

"Ağlar mıyım? Ağlamam", "Beş Çayı", "Kalbim Tatilde" gibi şarkılarıyla tanınan Ziynet Sali, 50'nci yaşını kutladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, doğum günü için verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

"SEVGİ NE GÜZEL ŞEY"

50 yaşına giren Ziynet Sali, doğum günü karelerine "Bu nasıl 50 böyle? Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey" notunu düştü.

Ünlü şarkıcının doğum günü karelerine binlerce beğeni ve "İyi ki doğdun, " Nice yaşlara" gibi yorumlar geldi.