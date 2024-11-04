Zuhal Olcay ile Selçuk Yöntem yıllar sonra bir arada
1976-1979 yılları arasında evli kalan Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay, mezunu oldukları Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 100’üncü yıl kutlamasında bir araya geldi.
1976-1979 yılları arasında evlilik yaşayan Selçuk Yöntem ile Zuhal Olcay, mezunu oldukları Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 100’üncü yıl kutlamasına katıldı.
"İYİ Kİ BU DOSTLAR"
Selçuk Yöntem ile Zuhal Olcay, yıllar sonra bir araya geldikleri okul arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğrafı; "İyi ki bu dostlar, gençliğimiz, anılarımız… " notuyla paylaştı.
Usta isimler, evli oldukları dönemde çektirdikleri fotoğrafın aynısını yıllar sonra yeniden çektirdi.
"ÇOK GENÇ EVLENDİK"
Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ile evliliğini “O bir hülyaydı; İngiltere’de master yapmak, Royal Academy’ye gitmek. Zuhal’le (ilk eşi Zuhal Olcay) bir ailenin yanına gittik. Bir arkadaşım barda sunuculuk işi buldu bana ama İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar, ezberledim. Öyle idare ettik 1-2 ay" sözleriyle anlatmıştı.
Usta oyuncu, sözlerine "Ütücülük, garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım. Restoranda menajerliğe kadar yükseldim. Sonra dönmeye karar verdik. Çok gençtik, çok genç evlendik. O 19 yaşındaydı, ben 23 düşünebiliyor musun, cengaverliğe bak! Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük" diye devam etmişti.
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