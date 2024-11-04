Zuhal Olcay ile Selçuk Yöntem yıllar sonra bir arada

1976-1979 yılları arasında evlilik yaşayan Selçuk Yöntem ile Zuhal Olcay, mezunu oldukları Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 100’üncü yıl kutlamasına katıldı. "İYİ Kİ BU DOSTLAR" Selçuk Yöntem ile Zuhal Olcay, yıllar sonra bir araya geldikleri okul arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğrafı; "İyi ki bu dostlar, gençliğimiz, anılarımız… " notuyla paylaştı.

Usta isimler, evli oldukları dönemde çektirdikleri fotoğrafın aynısını yıllar sonra yeniden çektirdi.

"ÇOK GENÇ EVLENDİK"

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ile evliliğini “O bir hülyaydı; İngiltere’de master yapmak, Royal Academy’ye gitmek. Zuhal’le (ilk eşi Zuhal Olcay) bir ailenin yanına gittik. Bir arkadaşım barda sunuculuk işi buldu bana ama İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar, ezberledim. Öyle idare ettik 1-2 ay" sözleriyle anlatmıştı.