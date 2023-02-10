Zuhal Topal: Dayım ve kuzeninim cansız bedenine ulaştılar

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, depremde dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybettiğini paylaştı.

Zuhal Topal: Dayım ve kuzeninim cansız bedenine ulaştılar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Üç ay OHAL ilan edilen afet bölgesinden çok sayıda vatandaş sesini duyurmaya çalışırken, sunucu ve oyuncu Zuhal Topal sosyal medya hesabında depremde yakınlarını kaybettiğini paylaştı. Dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybettiğini duyuran Topal, “Dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah’ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Zuhal Topal: Dayım ve kuzeninim cansız bedenine ulaştılar - 1

"BU ACININ TARİFİ YOK"

Topal, “Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent’in kaybı yüreğimi dağladı. Allah’ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin” dedi.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...