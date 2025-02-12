Mahir Ünlütaşkıran olayı: Mahir Ünlütaşkıran öldü mü, öldürüldü mü? İddialar kan dondurdu
17 yıl önce, 27 yaşındayken kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın akıbeti Müge Anlı'ya konu oldu. Mahir'in halası Kevser ve kuzeni Mehmet, programın stüdyosuna gelerek onun bulunması için yardım talebinde bulundu. Bu süreçte, Mahir'in kaybolmasının bir kayıp vakası değil, cinayet olabileceği iddiaları gündeme geldi. Şüphelerin odağında ise, Mahir'in kaybolduğu dönemde 8 aylık hamile olan eşi Çiğdem ve erkek kardeşi Umut bulunuyor.
Tam 17 yıl önce, henüz 27 yaşındayken gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Mahir Ünlütaşkıran’ın akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Yıllardır ondan hiçbir haber alamayan ailesi, kayboluşunun ardında karanlık bir sır olabileceğinden şüpheleniyor. Mahir’in izini sürmek ve olayın perde arkasını aralamak için halası Kevser ve kuzeni Mehmet, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının stüdyosuna gelerek yardım talebinde bulundu.
Aile üyelerinin ifadelerine göre, Mahir’in kayboluşu sıradan bir kayıp vakasından çok daha fazlası olabilir. İlk etapta genç adamın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğu düşünülse de, zaman içinde ortaya çıkan iddialar ve çelişkili ifadeler olayın bir cinayet olabileceğini gündeme getirdi. Mahir’in en son görüldüğü dönemde eşi Çiğdem’in 8 aylık hamile olduğu bilinirken, olayın şüpheli isimleri arasında Çiğdem ve Mahir’in erkek kardeşi Umut’un adı geçmeye başladı.
YASAK AŞK İDDİASI
İleri sürülen iddialara göre, Mahir’in kayboluşunun ardında yasak bir ilişki olabilir. Görgü tanıkları ve aile bireylerinin açıklamalarına dayanarak, Çiğdem ve Umut’un arasındaki yakınlığın o dönemde dikkat çekici olduğu öne sürüldü. Bazı kaynaklar, Mahir’in bu ilişkiyi öğrendiğini ve yaşanan büyük bir tartışmanın ardından ortadan kaybolduğunu iddia ediyor.
Müge Anlı ve ekibi, olayın karanlıkta kalan yönlerini aydınlatmak için detaylı bir araştırma başlattı. Programa katılan tanıkların anlatımları ve elde edilen yeni bilgiler, Mahir Ünlütaşkıran’ın kayboluşunun ardında ciddi bir suçun işlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
Yıllardır oğullarından bir haber almak isteyen ailesi, Mahir’in bulunması ya da başına gelenlerin açığa çıkması için yetkililerden ve kamuoyundan destek bekliyor. Öte yandan, olayın şüpheli isimleriyle ilgili iddiaların güçlenmesi, programa damga vuran gelişmelerden biri oldu.
BABASININ DA CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Mahir Ünlütaşkıran'ın babasının da öldürüldüğü iddia edildi. İddiaya göre, baba da yasak aşkı öğrendi ve küçük oğlu Umut'la kavga ederken kafasını çiviye çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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