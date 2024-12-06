Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü

Mahsun Kırmızıgül anne acısıyla sarsıldı. Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir bu sabah saatlerinde evinde hayata gözlerini kapadı.



Alzheimer​ hastası olan ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu öğrenilen Faike Bezencir'in vefatı Mahsun Kırmızıgül'ü yasa boğdu. Mahsun Kırmızıgül'ün cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal ettiği öğrenildi.



Annesine olan düşkünlüğü ile bilinen Mahsun Kırmızıgül daha önce bir sahnesinde "Annem" şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamamış ve "Duygusala bağlıyorum sonunu getiremiyorum çünkü annem Alzheimer ve beni tanımıyor. O kadar üzülüyorum ki!" ifadelerini kullanmıştı.

