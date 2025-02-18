Marteniçka ne zaman takılır? 2025 marteniçka takma tarihi

Bulgaristan'da da 1300'lü yıllardan bu yana baharın gelişinin "marteniçka" bileklikleriyle kutlanıyor. Pagan kökenli olduğu tahmin edilen ve 7'nci yüzyıla dayandığına inanılan geleneğe göre, insanlar birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanan takı ve süslemeler armağan ediyor.



MARTENİÇKA NEDİR?



Marteniçka, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan bir süstür.



Beyaz, saflığı ve temizliği, kırmızı ise sağlığı ve gücü temsil eder. Bu marteniçkalar mart ayı boyunca takılır ve özellikle akrabalara, tanıdıklara, arkadaşlara hediye edilir.



Leylek görüldüğünde ise dilek dilenerek çiçek açan bir ağaca, gül ağacına, denize ya da akan suya bırakılır.



MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR?



Marteniçka, 1 Mart’tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür.



Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar.