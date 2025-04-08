Massaka kimdir? Massaka sahne adıyla bilinen rapçi Murat İlhan kaç yaşında ve nereli?

Türk rapçi Massaka'nın kim olduğu, sosyal medyada gündemi takip eden birçok kişinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, sahne adıyla Massaka olarak tanınan Murat İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler.



MASSAKA KİMDİR?



Murat İlhan ya da bilinen sahne adıyla Massaka, 25 Ekim 1984 yılında Almanya Kreuzberg'de dünyaya geldi. Türk rapçi ve söz yazarıdır.



Müzik kariyerine 2002 yılında Almanca olarak başladı. Daha sonra Ceza ve Dr. Fuchs ile ortak çıkardığı 'Soğuk Mevsim' parçasıyla birlikte Almanca Rap'ten Türkçe Rap'e geçiş yaptı.



Türkiye'de gangsta rap'in öncülerinden biri olarak kabul edilen İlhan, kişisel şarkıları ve albümleri dışında aynı anda birçok rapçiye yer verdiği "Katliam" adındaki bir şarkı serisinin de baş sanatçısıdır. Snoop Dogg ile birlikte yayınlamış olduğu "3 Kings" adlı şarkısı ile de bilinmektedir.

