Massaka kimdir? Massaka sahne adıyla bilinen rapçi Murat İlhan kaç yaşında ve nereli?
Massaka yani gerçek adıyla Murat İlhan, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Youtube'da suç örgütü liderini övücü nitelikte paylaşım yaptığı belirtilen Massaka gözaltına alındı. Massaka'nın gözaltı haberlerinin ardından ise hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Massaka kimdir? Massaka sahne adıyla bilinen Murat İlhan kaç yaşında ve nereli?
Türk rapçi Massaka'nın kim olduğu, sosyal medyada gündemi takip eden birçok kişinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, sahne adıyla Massaka olarak tanınan Murat İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler.
MASSAKA KİMDİR?
Murat İlhan ya da bilinen sahne adıyla Massaka, 25 Ekim 1984 yılında Almanya Kreuzberg'de dünyaya geldi. Türk rapçi ve söz yazarıdır.
Müzik kariyerine 2002 yılında Almanca olarak başladı. Daha sonra Ceza ve Dr. Fuchs ile ortak çıkardığı 'Soğuk Mevsim' parçasıyla birlikte Almanca Rap'ten Türkçe Rap'e geçiş yaptı.
Türkiye'de gangsta rap'in öncülerinden biri olarak kabul edilen İlhan, kişisel şarkıları ve albümleri dışında aynı anda birçok rapçiye yer verdiği "Katliam" adındaki bir şarkı serisinin de baş sanatçısıdır. Snoop Dogg ile birlikte yayınlamış olduğu "3 Kings" adlı şarkısı ile de bilinmektedir.
Massaka, 2019'da "Diablo63"adında siyah bir yüz maskesiyle birlikte kendi sesine göre nispeten daha tiz bir sese sahip olan bir alter-ego yarattı.
Bu kişilik ile ilk başta birkaç şarkı yayınlamasının ardından kendisine (Massaka) diss parçaları çıkardı. Nisan 2019'da Diablo'dan habersiz dinleyeciler arasında bir süre gündem oldu. Daha sonrasında Diablo'nun "Maskem" adındaki şarkısının müzik videosu YouTube'da yayımlandı ve böylece Massaka alter-egosunu dinleyicilere spesifik bir şekilde tanıtmış oldu.
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