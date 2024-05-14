MasterChef 2024 ne zaman başlayacak? MasterChef yeni sezon tarihi

TV8'de izleyiciyle buluşan yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu. Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi sorgulanıyor. Peki, MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?

MasterChef 2024 ne zaman başlayacak? MasterChef yeni sezon tarihi

ekranlarının ilgiyle takip edilen programı MasterChef için geri sayım başladı. Birbirinden başarılı yarışmacıların, jürilerin değerlendirmesi sonucu şampiyonluğu kazanacağı MasterChef'in yeni sezon tarihi merak konusu oldu. İşte, MasterChef 2024 hakkında bilgiler...

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı.

Öte yandan yayıncı kanaldan da yeni sezona dair bir açıklama gelmedi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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