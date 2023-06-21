MasterChef All Star Tanya (Tanya Kilitkayalı) kimdir, nereli?

Tanya Kilitkayalı 7 Ocak 1995 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirdi. Mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalıştı.



Ünlü otellerde staj yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı aldı.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.



Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer aldı. Kilitkayalı "All Star" ana kadrosuna kalmak için mücadele edecek.