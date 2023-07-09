MasterChef All Star yarışmacıları kimler oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren isimler

MasterChef All Star 2023'de haftalardır ana kadro mücadelesi devam ediyor. Bu yıl ana kadro 2019, 2020, 2021 ve 2022 sezonunda yarışan isimlerden oluşuyor. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları kimler oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren isimler...

MasterChef All Star yarışmacıları kimler oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren isimler

MasterChef All Star, 14 Haziran günü ekran macerasına başlamıştı. Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan MasterChef All Star'ın ilk haftalarında eski sezon yarışmacıları ana kadroya girmek için mücadele etti. 

MasterChef All Star yarışmacıları kimler oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren isimler - 1

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan olmuştu. 2018-2022 sezonunda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti ve sonunda ana kadro seçmeleri tamamlandı.

MasterChef All Star yarışmacıları kimler oldu? İşte MasterChef'te ana kadroya giren isimler - 2

ALL STAR ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

2019 yılı: Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat

2020 yılı: Sefa Tanya, Esra, Eray, Berker

2021 yılı: Sergen, Burcu, Tahsin, Dilara, Mert

2022 yılı: Çağatay, Büşra, Ayaz, Gamze, Tolga

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