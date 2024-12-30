MasterChef finali ne zaman? MasterChef ne zaman bitiyor?
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yarı finalistler birer birer belli olmaya devam ediyor. Ceket giymeye hak kazanan Semih, Onur, Eda, Kerem ve Beyza'dan; Semih ve Onur ilk 4'e kalmayı başardı. Peki, MasterChef finali ne zaman? MasterChef ne zaman bitiyor?
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, MasterChef'te final günü giderek yaklaşıyor. Ceket giymeyi hak eden son beş yarışmacı finale gitmek için yarışacaklar. 30 Aralık akşamı kazanan isimlerle birlikte tüm finalistler netlik kazanacak.
MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye'nin bu sezonki final tarihi henüz ilan edilmedi.
Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye final bölümü, 10 Ocak 2024'te yayınlanmış ve şampiyon Esra Tokelli olmuştu.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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