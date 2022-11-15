MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'ten elenen isim

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna’nın jürisinde yer aldığı MasterChef'in 2022 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Her hafta bir vedanın yaşandığı MasterChef'te yarışmacılar birer birer eksiliyor. Peki, MasterChef'te en son kim elendi? Hangi yarışmacı yarışmaya ve birincilik hayaline veda etti?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



İlk etapta potaya kalan isimler Büşra, Yağız, Tolga, Burak Revanbaş, Görkem ve Barış Demir oldu. Eleme potasından kurtulan isimler; Büşra, Yağız ve Tolga olarak açıklandı. Burak, Barış Demir ve Serpilay yarışmada kalma mücadelesi verdi. Potaya kalan üç isim ise elenmemek için kestanenin ana ürün olduğu yaratıcılık oyunu oynadı.MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Burak Revanbaş oldu.



Elenen isim duygusal anlar yaşadı. Yarışmadan ayrıldığı için üzgün olan Revanbaş, "Ağlamayacağıma söz verdim. Bana güvendiğiniz için teşekkürler.'' dedi.