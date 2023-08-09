Maviye Sürgün bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Çarşamba akşamları yayınlanan Maviye Sürgün dizisinin yeni bölümü, 9 Ağustos tarihli yayın akışı ardından merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Maviye Sürgün bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Bülent Şakrak, Ayça Erturan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Maviye Sürgün dizisinin yayın saatinde değişikliğe gidildi. Maviye Sürgün'ün 9. bölümünün saat 20:00'da yayınlanacak olan Güldür Güldür Show'dan sonra 21:30'da ekranlara geleceği açıklandı.

Maviye Sürgün bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? - 1

MAVİYE SÜRGÜN .9.BÖLÜM ÖZETİ

Seval’in gelişi Ozan’ın dengesini bozmuştur. Üstelik Seval, Ayda’m Otel’de kalmaktadır. Komada olan Ricardo’nunölümü Ozan ve Defne’nin hakim karşısına çıkmasına neden olur. Ali, Ricardo’nun uyuşturucu şebekesinde çalıştığını öğrenince bu işlerde parmağı olduğunu düşündüğü Ozan’ın peşine düşer. Ali, Defne ve Murat’ın da yardımıyla Ozan’ın planlarını ele geçirir. Ozan’a büyük bir darbe vurmaya hazırlanan Ali bu defa istediğini elde edebilecek midir?

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