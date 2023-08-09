Maviye Sürgün bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

MAVİYE SÜRGÜN .9.BÖLÜM ÖZETİ

Seval’in gelişi Ozan’ın dengesini bozmuştur. Üstelik Seval, Ayda’m Otel’de kalmaktadır. Komada olan Ricardo’nunölümü Ozan ve Defne’nin hakim karşısına çıkmasına neden olur. Ali, Ricardo’nun uyuşturucu şebekesinde çalıştığını öğrenince bu işlerde parmağı olduğunu düşündüğü Ozan’ın peşine düşer. Ali, Defne ve Murat’ın da yardımıyla Ozan’ın planlarını ele geçirir. Ozan’a büyük bir darbe vurmaya hazırlanan Ali bu defa istediğini elde edebilecek midir?