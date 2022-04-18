Maya takvimine dair ilk kalıntılar Guatemala piramidinde ortaya çıktı

Teksas Üniversitesi Profesörü David Stuart “Duvar, seremoni alanı yaratman isteyen eski Mayalılar tarafından bilerek yıkıldı ve bir piramit haline geldi” dedi. Stuart, bulunan iki duvar parçasının birbirine uyduğunu ve siyah kaligrafi ile çizildiğini belirtti.

Güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerinin gözlemlenerek kaydedildiği Maya takvimi, 260 günlük bir döngüyü işaret ediyor. Metal aletler ve tekerlek kullanmadan piramitler, saraylar ve gözlemevleri inşa eden Maya halkının en büyük başarılarından biri bu takvim olarak görülüyor.