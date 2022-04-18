Maya takvimine dair ilk kalıntılar Guatemala piramidinde ortaya çıktı

Guatemala’daki piramitlerde ortaya çıkan kalıntılar, milattan öncesinden kalma Maya takvimini gün yüzüne çıkardı. Bulunan duvar resimleri, antik kültüre dair izler sunuyor.

Maya takvimine dair ilk kalıntılar Guatemala piramidinde ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 11:27 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 11:42

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Guatemala’daki San Barolo arkeolojik sitesinde gerçekleştirilen kazıda milattan öncesine ait Maya takvimine rastlandı.

‘7 Geyik’ gününü temsil eden ve MÖ 3. yüzyıldan kaldığı düşünülen duvar parçası, Maya takviminin bilinen ilk kullanımını gözler önüne seriyor.

Las Pinturas piramidinde ortaya çıkan duvar resimleri, antik Maya kültüründe 7 rakamını ve bir geyiğin kafasını gösteriyor.

Teksas Üniversitesi Profesörü David Stuart “Duvar, seremoni alanı yaratman isteyen eski Mayalılar tarafından bilerek yıkıldı ve bir piramit haline geldi” dedi. Stuart, bulunan iki duvar parçasının birbirine uyduğunu ve siyah kaligrafi ile çizildiğini belirtti.

Güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerinin gözlemlenerek kaydedildiği Maya takvimi, 260 günlük bir döngüyü işaret ediyor. Metal aletler ve tekerlek kullanmadan piramitler, saraylar ve gözlemevleri inşa eden Maya halkının en büyük başarılarından biri bu takvim olarak görülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

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