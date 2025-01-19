Megastar Riyad'da: Tarkan ödül gecesinde sahne aldı

Joy Awards ödül törenine Türkiye'den de birçok isim katıldı. Megastar Tarkan'ın sahne performansı zun süre alkışlandı.



Her sene ocak ayında Riyad'da düzenlenen ödül töreni bu yıl 18 Ocak'ta yapıldı. Tören sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Törene Türkiye’den de çok sayıda ünlü katıldı.

Törene Türkiye’den Barış Arduç, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Hande Erçel, Özge Özpirinçci ve Afra Saraçoğlu gibi ünlü isimler katıldı.



Hollywood yıldızları Anthony Hopkins ve Matthew McConaughey törene katılan isimler arasındaydı.