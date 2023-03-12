Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümünde anıldı

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde anıldı.
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.
Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve milli mutabakat metni olan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 kabul edildi.