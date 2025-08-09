Mel Gibson beyazperdeye dönüyor: "Böylesini daha önce okumadım"

Hollywood'un ünlü ismi Mel Gibson'ın 2004'te seyirciyle buluşturduğu projesi "Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi"nin devam filmi, iki ayrı bölüm halinde beyazperdeye taşınacak.



İlk bölüm, 26 Mart 2027'de vizyona girecek.



İkinci bölüm ise 40 gün sonra, 6 Mayıs'ta Göğe Yükseliş Günü'nde izleyiciyle buluşacak.



"Böylesini daha önce okumadım" diyen Gibson, senaryoları Cesur Yürek'in yazarı Randall Wallace'la birlikte kaleme alıyor.



Jim Caviezel'in Hz. İsa'yı, Monica Bellucci'nin ise Mecdelli Meryem'i canlandırdığı ilk film, İsa'nın çarmıha gerilmesinden önceki son 12 saatini konu alıyordu.



Öte yandan uzun süredir ortalarda görülmeyen Mel Gibson,,,, gerilim filmi Ölümcül Uçuş'la sinemaya dönüş yapmış,,,,film dünya çapında yalnızca 48 milyon dolarlık gişeyle beklentilerin altında kalmıştı.



Cesur Yürek ve Apokalipto gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenen Gibson, kamera arkasında kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

