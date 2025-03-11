Melek Mosso Bali tatilinde hastanelik oldu

Şarkıcı Melek Mosso, uzun yıllardır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında dünyayevine girmişti.

Mersin'de dünyaevine giren ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir hamle gelmişti. Birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacağı iddia edilmişti.

Mosso'nun eşi Serkan Sağdıç ise katıldığı bir davette konuyla ilgili “Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an için bir şey söyleyemem. Kriz diyemeyiz, alınan bir karar yok.” açıklamasında bulunmuştu.

"O ZAMAN LİMONİYDİK"



Eşinin açıklamasından sonra konuşan Melek Mosso, ''O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz'' ifadelerini kullanmıştı.

BALİ'YE GİTTİLER



Tüm bu yaşananlar sonrası evliliklerindeki krizi çözen ünlü çift, tatile çıktı. Ünlü çift önce Sri Lanka daha sonra Bali'ye geçti.