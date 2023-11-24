Melis Buse Betkayan kimdir? TikTok fenomeni sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı

Kısmetse Olur programıyla tanınan Melis Buse Betkayan'ın TikTok fenomeni sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı. TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, olaylı şekilde aşk yaşadığı Melis Buse Betkayan ile sık sık karakolluk olmuştu. Gözaltı kararı ardından gözler bir kez daha Melis Buse Betkayan'a çevrildi. Peki, Melis Buse Betkayan kimdir?

Melis Buse Betkayan kimdir? TikTok fenomeni sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı

Melis Buse Betkayan, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Melis Buse Betkayan İstanbul’da yaşamını sürdürüyor. Kısmetse Olur programının ilk sezonuyla tanınan Melis Buse Betkayan, yarışmaya ilk girdiği zamanlar Erdem ile bir ilişkiye başlamış ancak ikilinin beraberliği evliliğe gitmemişti.Yarışmanın ardından bambaşka bir görüntüye sahip olan Betkayan estetik ve yaptırdığı botokslarla da gündeme gelmişti.

Sosyal medyada "Serbest Hoca" olarak bilinen Reşit Bozdağ ile birlikte olan Melis Buse Betkayan, evli sevgilisinin eşine yaptığı göndermelerle tepki çekmişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...