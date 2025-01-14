Menajer Ayşe Barım soruşturması | Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım hakkında yurt dışı yasağı Haberi Görüntüle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

SERENAY "TANIK" SIFATIYLA İFADE VERECEK Soruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. MENAJER BARIM'A YURT DIŞI YASAĞI KONULMUŞTU



ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

MERT DEMİR DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Ünlü şarkıcı Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile reklam ilişkisi yaşadığı iddialarına ilk kez cevap verdi. Mert Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim." diyerek kendini savundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında resmen soruşturma başlatmıştı. Söz konusu iddialar arasında şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın reklam aşkı yaşadığı da iddia edilmişti. Şarkıcı Mert Demir sessizliğini bozarak hakkındaki iddialara karşı kendini yayımladığı metinle savundu.

"DURUŞUMU BOZMAYI HİÇ İSTEMEDİM"



Mert Demir sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor. "KARİYERİM TEK SEBEBİ VERDİĞİM EMEK" Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar.

Mert Demir sessizliğini bozdu: Reklam ilişkisi değil! Haberi Görüntüle