Merkür Retrosu ne zaman bitecek? Tarih belli oldu

Astrologlara göre; Merkür Retrosu özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar. Bu dönemde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. İşte, Merkür Retrosu bitiş tarihi...



2023 yılında ilk retro 20 Nisan-15 Mayıs arasında gerçekleşti. Bu dönemde Merkür Boğa burcunda geri hareket etti.



Yılın ikinci retrosu ise 23 Ağustos-15 Eylül arasında oldu. Bu kez de Merkür Başak burcunda geriledi.



MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?



2023'ün son retrosu da 12 Aralık'ta başladı.



Bu tarihte Merkür'ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek.



12 Aralık 2023 Salı günü başlayan Merkür retrosu 3 Ocak 2024 Çarşamba günü sona erecek.