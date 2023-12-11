Merkür Retrosu ne zaman? İşte 2023'ün son retro tarihi

Merkür'ün geri hareket edeceği dönemler astroloji takipçileri tarafından merak konusu oldu. Bu yılın son tutulması için artık sayılı günler kaldı. Her yıl belirli zaman dilimlerinde Merkür Retrosu gerçekleşiyor ve bu dönemler özellikle bazı burçlar üzerinde etkilere neden olabiliyor. İşte, Merkür Retrosu tarihi...



2023 MERÜR RETROSU TARİHLERİ



2023 yılında ilk retro 20 Nisan-15 Mayıs arasında gerçekleşti. Bu dönemde Merkür Boğa burcunda geri hareket etti.



Yılın ikinci retrosu ise 23 Ağustos-15 Eylül arasında oldu. Bu kez de Merkür Başak burcunda geriledi.



YILIN SON MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?



2023'ün son retrosu da 12 Aralık'ta başlayacak.



Bu tarihte Merkür'ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek.



MERKÜR RETROSUNDA NELER OLUR?



Astrologlara göre; Merkür Retrosu özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar.



Bu dönemde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.