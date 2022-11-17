Merve Boluğur'dan ayrılık açıklaması sonrası yeni hamle

Daha önce birçok dizide rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, aradığı mutluluğu Mert Aydın'da bulmuştu. İkili, birlikteliklerini 2 Ekim 2022 tarihinde Fuat Paşa Yalısı'nda evlilikle taçlandırmıştı.



Sosyal medya hesabından eşiyle pozlarını sık sık yayınlayan Boluğur'un mutluluğu uzun sürmedi. Haklarındaki ayrılık dedikoduları doğru çıkan çiftten Aydın, boşanma işlemleri için avukatına talimat verirken, Boluğur'dan ilk açıklama geldi.



AYRILIK AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından; "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" paylaşımını yaptı.



MERVE'DEN SOYADI HAMLESİ

Boşanacağını duyuran Boluğur, ilk olarak eşi Mert Aydın ile çekilen bütün fotoğraflarını kaldırdı. Sonrasında da düğününe saatler kala sosyal medya hesabına eklediği Aydın soyadını kaldırdı.

Merve Boluğur'un gelinlikle tek başına verdiği pozları kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.