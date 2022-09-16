Merve Özbey'in ikinci çocuğu doğdu

Şarkıcı Merve Özbey ile eşi Kenan Koçak'ın ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift, oğullarına Emir ismini verdi. Bebeğin 48 santim boyunda, 2 kilo 810 gram olarak dünyaya geldiği, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2020 yılının Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey'in 1 yaşında Elif Özüm adında kızı bulunuyor. 34 yaşındaki şarkıcı, ikinci çocuğuna hamile olduğunu sosyal medyadan duyururken şu ifadeleri kullanmıştı:

"YUVAMIZ YENİDEN ŞENLENİYOR"



"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. 'Anneler olmasa kim kimi severdi' diyen Gülten Akın'dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür."