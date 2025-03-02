Meşhur poz tekrarlandı! Şarkıcı Ceylan'dan sahur paylaşımı

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, sosyal medyada bir dönem çok popüler olan kahvaltı pozunu tekrarladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ceylan, "Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı sahurlar" yazdı.

Meşhur poz tekrarlandı! Şarkıcı Ceylan'dan sahur paylaşımı

Şarkıcı Ceylan, ikonikleşen yer sofrası fotoğrafını bir kez daha tekrarladı. 

Son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren şarkıcı Ceylan, bu kez sosyal medyada bir dönem çok popüler olan kahvaltı pozunu tekrarladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Ceylan, "Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı sahurlar" yazdı.

Meşhur poz tekrarlandı! Şarkıcı Ceylan'dan sahur paylaşımı - 1

"YILLARA MEYDAN DEĞİL, KAFA ATMIŞIM"

Hemen ardından bir paylaşım daha yapan Ceylan "Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen." dedi.

Meşhur poz tekrarlandı! Şarkıcı Ceylan'dan sahur paylaşımı - 2
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