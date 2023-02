Metallica’dan deprem bölgesine 250 bin dolarlık bağış

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünyanın dört bir yanından afet bölgesine yardımlar sürüyor. Ünlü heavy metal grubu Metallica, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla deprem bölgelerine desteğini açıkladı.



Grup yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin güneyindeki ve Suriye’nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz. 7.8 büyüklüğündeki deprem tüm bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor, trajik bir şekilde 36.000’i aşıyor…” dedi.

We’re at a loss for words to describe the devastation in southern Turkey and northern Syria. The 7.8 magnitude earthquake has reduced the entire region to rubble. The death toll continues to rise, tragically exceeding 36,000 lives lost... (1/3) pic.twitter.com/baxRXFiNUf