Metallica’dan deprem bölgesine 250 bin dolarlık bağış

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında dünyaca ünlü isimler de seferber oldu. Heavy metal grubu Metallica, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için 250 bin dolarlık bağışta bulunduğunu açıkladı.

Metallica’dan deprem bölgesine 250 bin dolarlık bağış

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, dünyanın dört bir yanından afet bölgesine yardımlar sürüyor. Ünlü heavy metal grubu Metallica, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla bölgelerine desteğini açıkladı.

Metallica’dan deprem bölgesine 250 bin dolarlık bağış - 1

Grup yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin güneyindeki ve Suriye’nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz. 7.8 büyüklüğündeki deprem tüm bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor, trajik bir şekilde 36.000’i aşıyor…” dedi.

250 BİN DOLARLIK BAĞIŞ YAPTI

Grup, kurucusu olduğu yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla, bölgede faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen’a 125’er bin dolardan toplam 250 bin dolarlık bağış yaptığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

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