Metin Yavuz kimdir, nereli? MasterChef birincilik adayı Metin Yavuz hakkında bilgiler

2022 sezonunda finale kalacağı kesinleşen ikinci isim Metin Yavuz oldu. Yavuz, binlerce kişi arasından önce ana kadroya seçildi, ardından finale kalmayı başardı.

METİN YAVUZ KİMDİR?



MasterChef Türkiye 2022’nin iddialı isimlerinden olan Metin Yavuz, ana kadroya seçilme hakkı elde eden ilk isimdi. 25 yaşında ve Bolu Mengenli olan Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştu. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmakta olan Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.