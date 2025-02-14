MEZZALUNA, Abu Dabi’nin Kalbi Yas Mall’da Kapılarını Açtı!

Son yıllarda dünya çapında bir gastronomi merkezi haline gelerek en popüler ve ünlü lezzet duraklarından biri olan BAE’de MEZZALUNA, kaliteden ödün vermeyen anlayışıyla misafirlerini ağırlayacak. İtalyan mirasını, yerel malzemelerle harmanlayarak hazırladığı mutfak kültürünü şık, sıcak ve rahat atmosferinde sunmaya devam edecek.

MEZZALUNA, İtalyan mutfağını yerel malzemelerle harmanlayan özgün mutfağı ve samimi atmosferiyle Abu Dabi’deki misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

İtalyan mutfağının zarif ve lezzet dolu yorumuyla beğeni toplayan MEZZALUNA, yeni şubesiyle Abu Dabi’nin ikonik Yas Adası’nda yer alan Yas Mall’da hizmet vermeye başladı. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu çatısı altında faaliyet gösteren restoran, yüksek kaliteli hizmet anlayışı ve el yapımı İtalyan lezzetleriyle fark yaratıyor.

MEZZALUNA’da İtalyan Ruhu



40 yılı aşkın mirasını modern bir trattoria konseptiyle birleştiren MEZZALUNA, Abu Dabi’de misafirlerine İtalyan kültürünü benzersiz bir deneyimle yaşatıyor. Mekânın iç tasarımında, toprak tonları, doğal ahşap detaylar ve özel yapım seramikler, şıklığı ve samimiyeti bir arada sunuyor.

Menüde, San Marzano domateslerinden hazırlanan pizzalar, taze sütle yapılan mozzarellalar, geleneksel antipasti tabakları ve tatlı finaliyle öne çıkan büyükanne kekleri yer alıyor. Ayrıca, MEZZALUNA’nın 48 saat fermente edilmiş hamurla hazırlanan pizzaları,misafirlerine İtalyan mutfağına duyulan tutkuyu hissettiriyor.

Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu’ndan Yeni Bir Global Adım

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk’in vizyonu doğrultusunda kurulan Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu, Azumi Group ve Paraguas Group gibi dünya çapında tanınan ortaklıklarla küresel varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Grup; Cova, Amazonico, Bar Des Prés, Zuma, Nusr-et ve Roka gibi seçkin konseptlerle gastronomi dünyasında sınırları yeniden tanımlayarak sektörde fark yaratıyor. Mezzaluna, Yas Mall’daki yeni restoranında tüm gurme misafirlerini, eşsiz lezzetlerini ve büyüleyici atmosferini keşfetmeye davet ediyor.



MEZZALUNA HAKKINDA

Milanolu iş insanı Aldo Bozzi ve Floransalı ünlü mimar Roberto Magris tarafından 1984’te New York’ta kurulan Mezzaluna, el yapımı İtalyan lezzetlerini samimi bir ortamda sunma misyonuyla faaliyet gösteriyor.

İtalyanca’da “yarım ay” anlamına gelen Mezzaluna, bugün Türkiye’de 9 şubesi ve dünyadaki yeni lokasyonlarıyla lezzet severlere ulaşmaya devam ediyor.