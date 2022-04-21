Michelin Rehberi Türkiye'ye geldi

İstanbul'da Michelin Rehberi'ne seçilen ilk restoranlar 11 Ekim'de açıklanacak. Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “İstanbul, tarihi, kültürü ve kültürler arası karakteriyle yüzyıllardır dünyanın gözlerini kamaştırıyor. Haliç'ten Boğaz'ın iki yakasına uzanan bu medeniyet köprüsü, kıtalar arası diyaloğu kolaylaştırırken insanların yeni ve eski bilgi birikimlerini gelenek ve tariflerle buluşturuyor. Birinci sınıf gastronomik destinasyon niteliğindeki İstanbul, Michelin Rehberi’nin bu adımıyla dünyanın her yerindeki gurmelerle buluşacak. Benzersiz bir yemek karakterini şekillendiren kadim gelenekler ile genç, açık fikirli ve yaratıcı yeteneklerden beslenen İstanbul mutfağı, ekibimizi hayranlık içinde bıraktı” dedi.

Mart ayında ve nisan başında açıklanan Dubai ve Estonya'dan sonra Michelin Rehberi'nin mercek altına aldığı yeni destinasyon İstanbul oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Michelin Rehberi’nin İstanbul yeme-içme sektörüne gösterdiği bu ilgi, Türkiye’nin gastronomi turizminde ön sıralarda olduğunun göstergesidir. Michelin Rehberi’nin yaptığı seçimlerin; özgünlüğü, çeşitliliği, sürdürülebilirliği ve yaratıcılığıyla ön plana çıkan işletmelerimizi yepyeni bir perspektifle global sahneye taşıyacağına ve İstanbul’u bir 'Gastrocity' olarak konumlandırma çalışmalarımıza destek olacağına canı gönülden inanıyorum" dedi.

"Her bir bölgesinde farklı iklimlerin hüküm sürdüğü topraklarında taptaze ürünleri tarladan sofraya taşıyan Türk mutfağı, içinde kültürel aktarımı da barındıran aynı zamanda atıksız bir mutfak olarak tarih boyunca yeme içme trendlerine öncülük etmiştir" diyen Ersoy, "Dünya metropolü İstanbul sadece Türk mutfağının değil, dünya mutfaklarının da en seçkin lezzetlerini tatma olanağı sunan, tüm lezzet arayışlarına cevap verebilecek potansiyele sahip bir gastronomi başkentidir” şeklinde konuştu.

