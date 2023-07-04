Milyonfest İstanbul 4 günde 20 sanatçıyı ağırlayacak

İstanbul’un en büyük açık hava müzik festivallerinden Milyonfest İstanbul, 6-7-8-9 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta yapılacak.



Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Milyonfest İstanbul'da Athena, Cem Adrian, Pinhani, Seksendört, Fatma Turgut, Gazapizm, Umut Kuzey, Sena Şener’in de aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alacak.



Katılımcıların deniz, güneş, plaj ve müzik keyfini doyasıya yaşayabileceği festivalin programı şöyle:



6 Temmuz Perşembe



Pinhani



Fatma Turgut



Mavi Gri



Kıvılcım Ural



Haybe

