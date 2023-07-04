Milyonfest İstanbul 4 günde 20 sanatçıyı ağırlayacak

İstanbul’un en büyük açık hava müzik festivallerinden Milyonfest İstanbul, 6-7-8-9 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta yapılacak.
Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Milyonfest İstanbul'da Athena, Cem Adrian, Pinhani, Seksendört, Fatma Turgut, Gazapizm, Umut Kuzey, Sena Şener’in de aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alacak.
Katılımcıların deniz, güneş, plaj ve müzik keyfini doyasıya yaşayabileceği festivalin programı şöyle:
6 Temmuz Perşembe
Pinhani
Fatma Turgut
Mavi Gri
Kıvılcım Ural
Haybe
7 Temmuz Cuma
Seksendört
Sena Şener
Yaşlı Amca
Can Gox
Badi Gardi
8 Temmuz Cumartesi
Athena
Gazapizm
Güneş
Skapova
Pagos
9 Temmuz Pazar
Cem Adrian
Dedublüman
Umut Kuzey
Gökçe
Hipersona
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