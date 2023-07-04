Milyonfest İstanbul 4 günde 20 sanatçıyı ağırlayacak

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Milyonfest İstanbul, 6 Temmuz'da başlıyor. Festivalde Athena'dan Cem Adrian'a, Pinhani'den Gazapizm'e 20 sanatçı sahne alacak.

Milyonfest İstanbul 4 günde 20 sanatçıyı ağırlayacak
Athena 8 Temmuz Cumartesi festivalde sahne alacak

İstanbul’un en büyük açık hava festivallerinden Milyonfest İstanbul, 6-7-8-9 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta yapılacak.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Milyonfest İstanbul'da Athena, Cem Adrian, Pinhani, Seksendört, Fatma Turgut, Gazapizm, Umut Kuzey, Sena Şener’in de aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alacak. 

Katılımcıların deniz, güneş, plaj ve müzik keyfini doyasıya yaşayabileceği festivalin programı şöyle:

6 Temmuz Perşembe

Pinhani

Fatma Turgut

Mavi Gri

Kıvılcım Ural

Haybe

Milyonfest İstanbul 4 günde 20 sanatçıyı ağırlayacak - 1 Milyonfest İstanbul'da sahne alacak isimlerden biri de Sena Şener

7 Temmuz Cuma

Seksendört

Sena Şener

Yaşlı Amca

Can Gox

Badi Gardi


8 Temmuz Cumartesi

Athena

Gazapizm

Güneş

Skapova

Pagos



9 Temmuz Pazar

Cem Adrian

Dedublüman

Umut Kuzey

Gökçe

Hipersona

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