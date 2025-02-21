Milyonlarca kişinin uyguladığı etobur diyet tehlike saçıyor

Çok fazla et tüketmenin, vücuttaki ürik asit seviyelerini artırarak böbrek taşlarına yol açabileceğine dair çok sayıda araştırma mevcut. Bilim insanları, etobur diyetin aksine, lif açısından zengin ve karbonhidratları da içeren bir beslenme düzeninin böbrek taşı oluşumunu engellemede etkili olabileceği belirtiliyor.

2023’te yapılan bir araştırma, haftada iki porsiyon et yiyen kişilerin tip 2 diyabet riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Harvard Üniversitesi’nin 40 yıl süren çalışmasında, kırmızı et tüketiminin fazla olduğu kişilerde kalp hastalığı riskinin arttığı belirlendi.



Ayrıca, etobur diyeti uygulayan bazı kişilerde, aşırı kolesterol artışı sonucu sağlık sorunları yaşanabiliyor. Uzmanlar, sadece etle beslenen kişilerin, vitamin ve lif eksikliklerinden dolayı iskorbüt ve kanser gibi hastalıklara daha yatkın olabileceğini de vurguluyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, bağırsak kanserlerinin dörtte birinin lif eksikliğinden kaynaklandığını tahmin ediyor.