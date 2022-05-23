Miss. Tic lakaplı Fransız sokak sanatçısı Radhia Novat hayatını kaybetti

Fransız sokak sanatçısı Miss Tic, 66 yaşındaki geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Gerçek adı Radhia Novat olan sanatçı önemli graffiti tekniklerden biri olan 'stencil' sanatının (şablon sanatı) kurucularından biri olarak görülüyor.



Kariyeri boyunca ünlü moda markaları Louis Vuitton ve Kenzo ile çalışan Novat, Fransa sanat dünyasında önemli bir yere sahipti.