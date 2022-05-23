Miss. Tic lakaplı Fransız sokak sanatçısı Radhia Novat hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 23.05.2022 - 16:36 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 16:51
Fransız sokak sanatçısı Miss Tic, 66 yaşındaki geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Gerçek adı Radhia Novat olan sanatçı önemli graffiti tekniklerden biri olan 'stencil' sanatının (şablon sanatı) kurucularından biri olarak görülüyor.
Kariyeri boyunca ünlü moda markaları Louis Vuitton ve Kenzo ile çalışan Novat, Fransa sanat dünyasında önemli bir yere sahipti.
Kamu malına zarar vermek suçundan kısa bir süreliğine tutuklanan sanatçıyı, Fransa’nın yeni Kültür Başkanı Rima Abdul ‘ikonik ve cesur feminist’ olarak tanımladı.
Novat, 1956 yılında Tunuslu göçmen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kaliforniya’ya taşınan sanatçı, sokak tiyatrosu ve sokak sanatları üzerine çalışmalar yaptı.