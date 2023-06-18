2023 yazının öne çıkan tırnak sanatları (nail art trendleri)

Tek bir rengi tüm tırnaklarınıza uygulamaktan sıkıldınız mı? O zaman bu yazın öne çıkan tırnak süsleme sanatlarına (nail art) göz atın.

GÖKKUŞAĞI ETKİSİ

Bu görünüm, farklı renkleri bir arada kullanmayı sevenlere ilham olabilir.