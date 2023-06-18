2023 yazının öne çıkan tırnak sanatları (nail art trendleri)

Tek bir rengi tüm tırnaklarınıza uygulamaktan sıkıldınız mı? O zaman bu yazın öne çıkan tırnak süsleme sanatlarına (nail art) göz atın.
GÖKKUŞAĞI ETKİSİ
Bu görünüm, farklı renkleri bir arada kullanmayı sevenlere ilham olabilir.
DENİZ KIZI
Sezonun öne çıkan trendlerinden "mermaidcore"u tırnaklarımıza taşıyoruz. Su damlalarını andıran taşları ve mavi tonları mutlaka deneyin.
OMBRE
Birbirine uyumlu birkaç tonu bir araya getirerek zarif görünen tırnaklara sahip olabilirsiniz.
YILDIZ AŞKINA
Renkli yıldızları tırnaklarınıza taşımaya ne dersiniz? Dilerseniz renkli yıldızların altına kontrast oluşturması için farklı bir renk uygulayabilirsiniz.
İKİ ELE FARKLI UYGULAMA
Bir elinize papatya motifleri çizerken diğer elinize tek renk oje uygulayabilirsiniz.
İNCİ PARLAKLIĞI
Sade ama şık tasarımları seviyorsunuz incilerin ışıltısını tırnaklarınıza taşıyabilirsiniz.
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