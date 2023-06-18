2023 yazının öne çıkan tırnak sanatları (nail art trendleri)

Birbirinden farklı desenler ve renkler, bu yaz tırnakları süslüyor. Yazın ruhunu tırnaklarına taşımak isteyenlere ilham olabilecek birçok görünümü bir araya getiriyoruz.

2023 yazının öne çıkan tırnak sanatları (nail art trendleri)

Tek bir rengi tüm tırnaklarınıza uygulamaktan sıkıldınız mı? O zaman bu yazın öne çıkan tırnak süsleme sanatlarına (nail art) göz atın.

GÖKKUŞAĞI ETKİSİ

Bu görünüm, farklı renkleri bir arada kullanmayı sevenlere ilham olabilir.

DENİZ KIZI

Sezonun öne çıkan trendlerinden "mermaidcore"u tırnaklarımıza taşıyoruz. Su damlalarını andıran taşları ve mavi tonları mutlaka deneyin.

OMBRE

Birbirine uyumlu birkaç tonu bir araya getirerek zarif görünen tırnaklara sahip olabilirsiniz.

YILDIZ AŞKINA

Renkli yıldızları tırnaklarınıza taşımaya ne dersiniz? Dilerseniz renkli yıldızların altına kontrast oluşturması için farklı bir renk uygulayabilirsiniz.

İKİ ELE FARKLI UYGULAMA

Bir elinize papatya motifleri çizerken diğer elinize tek renk oje uygulayabilirsiniz.

İNCİ PARLAKLIĞI

Sade ama şık tasarımları seviyorsunuz incilerin ışıltısını tırnaklarınıza taşıyabilirsiniz.

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