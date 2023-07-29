2023'ün en popüler moda markaları açıklandı

2023 yılının ilk yarısının verilerine göre en ünlü markalar açıklandı. Lyst Index raporuna göre İspanyol moda markası Loewe dünyanın en popüler markası oldu.

Prada'yı tahtından eden ve 1846'da kurulan markanın tasarımları Jonathan Anderson imzası taşıyor. "Piksel" görünümü kıyafetleri, devasa çiçeklerin süslediği tasarımlar ve çok daha fazlası markanın bu yıl sosyal medyada da popüler hale gelmesini sağladı.

