2023'ün en popüler moda markaları açıklandı

Ünlü alışveriş sayfası Lyst her yıl olduğu gibi bu sene de moda dünyasının en popüler markalarını sıraladı. Müşterilerin davranışlarını inceleyen site, Lyst Index raporunu hazırladı. İşte bu yılın en popüler lüks markaları...

2023'ün en popüler moda markaları açıklandı

2023 yılının ilk yarısının verilerine göre en ünlü markalar açıklandı. Lyst Index raporuna göre İspanyol markası Loewe dünyanın en popüler markası oldu.

Prada'yı tahtından eden ve 1846'da kurulan markanın tasarımları Jonathan Anderson imzası taşıyor. "Piksel" görünümü kıyafetleri, devasa çiçeklerin süslediği tasarımlar ve çok daha fazlası markanın bu yıl sosyal medyada da popüler hale gelmesini sağladı.

2023'ün en popüler moda markaları açıklandı - 1 Loewe

Listede yer alan diğer markalar ise sırasıyla Prada, Versace, Miu Miu ve Bottega Veneta oldu.

2023'ün en popüler moda markaları açıklandı - 2 Miu Miu

Fransız moda devi listede Louis Vuitton 11. sırada yer aldı. Kim Kardashian'ın markası SKIMS ise 17. sırada yer aldı.

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