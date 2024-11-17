2024 Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig kimdir, kaç yaşında?

İşletme ve pazarlama alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Victoria, profesyonel bir dansçı olarak birçok ödül kazandı ve şimdi avukat olmayı hedefliyor. Ayrıca, düzenli olarak ruh sağlığı desteği için savunuculuk yapıyor, hayvan hakları davalarını destekliyor.