2024 Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig kimdir, kaç yaşında?
2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) oldu. 2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu.Theilvig, tacını Palacios'tan aldı. Peki, 2024 Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig kimdir, kaç yaşında?
21 yaşındaki genç, Danimarka'dan ilk Miss Universe olarak tarihe geçti. 2004 yılında Danimarka'nın Başkent Bölgesi'ndeki Søborg, Gribskov'da doğan Victoria, Kopenhag'ın sakin banliyösünde büyüdü.
İşletme ve pazarlama alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Victoria, profesyonel bir dansçı olarak birçok ödül kazandı ve şimdi avukat olmayı hedefliyor. Ayrıca, düzenli olarak ruh sağlığı desteği için savunuculuk yapıyor, hayvan hakları davalarını destekliyor.
Güzellik yarışması yolculuğu, ülkenin en prestijli ulusal güzellik yarışması olan Miss Denmark ile başladı. 2022'de Miss Grand International'ın ilk 20'sine girdiğinde uluslararası ün kazandı.
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