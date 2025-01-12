5 adımda evde kolay manikür nasıl yapılır?
Birkaç malzeme yardımıyla siz de evinizde manikür yapabilirsiniz! İşte salon profesyonelliğinde bir maniküre sahip olmak için yapmanız gerekenler...
Doğru ürünleri kullanarak manikür yapmada profesyonel sonuçlara ulaşabilirsiniz. İşte takip etmeniz gereken adımlar..
Tırnaklardaki ojeleri temizleme
Ellerinizin ve tırnak etlerinizin yumuşaması için ılık, sabunlu suda 5-10 dakika bekletin.
Tırnak şekillendirme
Tırnaklarınızı makas veya tırnak makasıyla kısaltın. Törpü yardımıyla tırnaklarınızı istediğiniz şekilde düzeltin.
Tırnak eti bakımı
Yumuşamış tırnak etlerinizi bir tırnak eti iticiyle nazikçe geriye itin. Gerekirse fazla tırnak etlerini özel bir tırnak eti makasıyla kesabilirsiniz.
Nemlendirme
Elleriniz ve tırnaklarınıza nemlendirici krem veya tırnak yağı sürün.
Masaj yaparak ürünün iyice emilmesini sağlayın.
Oje Uygulama
Tırnaklarınıza bir kat baz oje sürerek tırnaklarınızı koruyun. İstediğiniz renkte ojenizi 2 ince kat olarak sürün. Üzerine bir top coat (parlatıcı) uygulayarak ojenin dayanıklılığını artırabilrsiniz.
İşlemler arasında her katın kurumasını bekleyin ve acele etmeyin. Ojeden taşan kısımları bir kulak pamuğu yardımıyla temizleyabilirsiniz, böylece manikürünüz daha kusursuz görünecektir.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life Moda&Güzellik
- Moda
- Güzellik