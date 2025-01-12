5 adımda evde kolay manikür nasıl yapılır?

Tırnaklardaki ojeleri temizleme Ellerinizin ve tırnak etlerinizin yumuşaması için ılık, sabunlu suda 5-10 dakika bekletin. Tırnak şekillendirme Tırnaklarınızı makas veya tırnak makasıyla kısaltın. Törpü yardımıyla tırnaklarınızı istediğiniz şekilde düzeltin. Tırnak eti bakımı Yumuşamış tırnak etlerinizi bir tırnak eti iticiyle nazikçe geriye itin. Gerekirse fazla tırnak etlerini özel bir tırnak eti makasıyla kesabilirsiniz.

Nemlendirme



Elleriniz ve tırnaklarınıza nemlendirici krem veya tırnak yağı sürün.

Masaj yaparak ürünün iyice emilmesini sağlayın.



Oje Uygulama

Tırnaklarınıza bir kat baz oje sürerek tırnaklarınızı koruyun. İstediğiniz renkte ojenizi 2 ince kat olarak sürün. Üzerine bir top coat (parlatıcı) uygulayarak ojenin dayanıklılığını artırabilrsiniz.

İşlemler arasında her katın kurumasını bekleyin ve acele etmeyin. Ojeden taşan kısımları bir kulak pamuğu yardımıyla temizleyabilirsiniz, böylece manikürünüz daha kusursuz görünecektir.