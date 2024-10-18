56 yaşındaki Carla Bruni ilk kez Victoria’s Secret defilesinde yürüdü

Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşamıştı. Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formatta geri döndü.

"Meleklerin" yürüdüğü ikonik Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra ilk kez düzenlendi. Defilenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni oldu.

