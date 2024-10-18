56 yaşındaki Carla Bruni ilk kez Victoria’s Secret defilesinde yürüdü
İtalyan asıllı Fransız model ve şarkıcı Carla Bruni, modellik kariyerinde ilk kez Victoria’s Secret Fashion Show defilesinde yürüdü.
Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret, 1995 yılında “Victoria’s Secret Fashion Show” ile kazandığı popülerliği uzun bir süre devam ettirmeyi başarsa da sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşamıştı. Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " uzun bir aradan sonra yeni bir formatta geri döndü.
"Meleklerin" yürüdüğü ikonik Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra ilk kez düzenlendi. Defilenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni oldu.
İLK KEZ "MELEK" OLDU
90'lı yıllarda Yves Saint Laurent, Christian Dior, Chanel ve Versace gibi markalarında defilelerinde boy gösteren Bruni, modellik kariyerinde ilk kez Victoria’s Secret Fashion Show defilesinde yürüdü.
"Melek" olma şansı elde eden 56 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz yıl kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu söylemişti.
Sosyal medya hesabında kanserle mücadele edenlere destek verdiğini ve bu konuda farkındalık yaratmak istediğini belirten model, "4 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat, radyoterapi, hormon terapisi. Tüm tedavi süreçlerini yaşadım" dedi. "Şanslıydım. Kanser çok agresif değildi" diyen Bruni, her yıl mamografi çektirdiğini ve kontrollerini aksatmadığını ifade etti.
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