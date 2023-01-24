ABD'li model Jeremy Ruehlemann hayatını kaybetti

Moda sektörünün yükselen yıldızları arasında yer alan 27 yaşındaki ABD'li modelin Jeremy Ruehlemann yaşamını yitirdi.



Ruehlemann'ın vefat haberini tasarımcı Christian Siriano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



"İLHAM PERİLERİMDEN BİRİYDİ"



Siriano, gönderisinde "Hiç böyle bir şey paylaşmadım ama bu kadar güzel bir ruhu olan bir arkadaşı kaybetmek gerçekten zor. Bu Jeremy için... Ne olursa olsun tanıştığı herkese çok fazla sevgi veren adam. İlham perilerimden biriydi ve her zaman öyle kalacak. Bana ilham verdi ve onu sonsuza kadar seveceğim. Çok özel biriydi. Ailesine ve arkadaşlarına sevgilerimi gönderiyorum. Bir gün tekrar buluşacağımızı biliyorum ama şu an sadece ona sarılmak istiyorum. İyi dinlen Jeremy, hepimiz seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.



"PARAMPARÇA OLDUM"



Oyuncu Lisa Rinna'nın kızı Delilah Belle Hamlin de üzüntüsünü, "Tamamen paramparça oldum ve tüylerim diken diken oldu. Ne güzel bir ruh. Ailene sevgi ve sıcak enerji gönderiyorum. Rahat uyu aşkım" sözleriyle dile getirdi.



People'ın haberine göre; Jeremy Ruehlemann'ın ölüm nedeni ise henüz belli değil.