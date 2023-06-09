ABD'li oyuncu Elle Fanning, Hollywood ikonu Grace Kelly'e benzetildi

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan ünlü oyuncu Elle Fanning, Fransız mücevher markasının yüzü oldu. Oyuncu Dakota Fanning'in kardeşi olan yıldız, Cartier markasının Graind de Cafe adlı mücevher koleksiyonunu tanıttı.

Son dönemde The Great dizisiyle beğeni toplayan Fanning, kısa bir reklam filminde de rol aldı. Kampanyada 1950'lerin ikonik oyuncusu Grace Kelly'ye benzetilen Fanning, markayla özdeşlesen zamansız tasarımları sergiledi.

Mücevher koleksiyonu, Cartier'in kreatif direktörü Jeanne Toussaint'e bir saygı duruşu niteliğinde.