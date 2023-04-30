Adidas ve Sporty & Rich'ten futbol ilhamlı koleksiyon

Adidas Originals ve Sporty & Rich, geçen yılın ekim ayında piyasaya sürülen ilk koleksiyonlarının başarısına dayanan 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için bir kez daha güçlerini birleştirdi. Bu dinamik ortaklık, futbol dünyasından ilham alan görsellerle tanıtıldı.
Adidas x Sporty & Rich 2023 İlkbahar koleksiyonu, klasik spor giyim öğelerini çağdaş bir dokunuşla birleştiriyor. Özenle hazırlanmış tasarımlar, göz alıcı bir vintage estetiği sergiliyor.
Zamansız beyaz, enerjik mavi ve zarif krem beyazı dahil olmak üzere çeşitli renk gruplarında mevcut olan spor ayakkabılar, futboldan ilham alan formalardan oluşan koleksiyon, moda ve yaşam tarzının ahenkli bir karışımını sunuyor.