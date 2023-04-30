Adidas ve Sporty & Rich'ten futbol ilhamlı koleksiyon

Adidas Originals ve Sporty & Rich, geçen yılın ekim ayında piyasaya sürülen ilk koleksiyonlarının başarısına dayanan 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için bir kez daha güçlerini birleştirdi. Bu dinamik ortaklık, futbol dünyasından ilham alan görsellerle tanıtıldı.

Adidas x Sporty & Rich 2023 İlkbahar koleksiyonu, klasik spor giyim öğelerini çağdaş bir dokunuşla birleştiriyor. Özenle hazırlanmış tasarımlar, göz alıcı bir vintage estetiği sergiliyor.

Zamansız beyaz, enerjik mavi ve zarif krem ​​beyazı dahil olmak üzere çeşitli renk gruplarında mevcut olan spor ayakkabılar, futboldan ilham alan formalardan oluşan koleksiyon, moda ve yaşam tarzının ahenkli bir karışımını sunuyor.