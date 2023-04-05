Adriana Lima yeniden Victoria’s Secret meleği oldu

Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, Andre Lemmers ile geçtiğimiz yıl bebek sahibi olmuş ve modelliğe ara vermişti. Cannes Film Festivali'ndeki kırmızı halı görünümüyle gündem olan ve doğumdan 4 ay sonra ilk kez podyuma çıkan Lima'nın değişimi uzun süre konuşulmuştu.
Geçtiğimiz ay FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atanan Brezilyalı model, ona "melek" unvanını kazandıran Victoria's Secret markasıyla yeniden bir araya geldi.
Model markanın "Heavenly" isimli parfümü için kamera karşısına geçti. "Melek" denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan ve 2018 yılında marka ile yollarını ayıran Lima, uzun bir süredir hiçbir marka ile çalışmamıştı.