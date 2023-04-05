Adriana Lima yeniden Victoria’s Secret meleği oldu

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olan Brezilyalı top model Adriana Lima, uzun süredir moda ve güzellik dünyasından uzak kalmıştı. Hamilelik sonrası ilk kez aralık ayında podyuma çıkarak gündem olan model, kariyerinde önemli bir yere sahip olan iç giyim markası Victoria's Secret için kamera karşısına geçti.

Adriana Lima yeniden Victoria’s Secret meleği oldu

Ünlü Victoria's Secret modeli , Andre Lemmers ile geçtiğimiz yıl bebek sahibi olmuş ve modelliğe ara vermişti. Cannes Film Festivali'ndeki kırmızı halı görünümüyle gündem olan ve doğumdan 4 ay sonra ilk kez podyuma çıkan Lima'nın değişimi uzun süre konuşulmuştu.

Adriana Lima yeniden Victoria’s Secret meleği oldu - 1

Geçtiğimiz ay FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atanan Brezilyalı model, ona "melek" unvanını kazandıran Victoria's Secret markasıyla yeniden bir araya geldi.

Adriana Lima yeniden Victoria’s Secret meleği oldu - 2

Model markanın "Heavenly" isimli parfümü için kamera karşısına geçti. "Melek" denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan ve 2018 yılında marka ile yollarını ayıran Lima, uzun bir süredir hiçbir marka ile çalışmamıştı.

Adriana Lima yeniden Victoria’s Secret meleği oldu - 3

"AİLEM GİBİ OLDU"

Solve Sundsbo'nun çektiği kampanyada yer alan model, sarı şifon elbisesiyle poz verdi. "Bu marka ailem gibi oldu" diyen Lima, yeniden setlere döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

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