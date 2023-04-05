Adriana Lima yeniden Victoria’s Secret meleği oldu

Model markanın "Heavenly" isimli parfümü için kamera karşısına geçti. "Melek" denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan ve 2018 yılında marka ile yollarını ayıran Lima, uzun bir süredir hiçbir marka ile çalışmamıştı.



"AİLEM GİBİ OLDU" Solve Sundsbo'nun çektiği kampanyada yer alan model, sarı şifon elbisesiyle poz verdi. "Bu marka ailem gibi oldu" diyen Lima, yeniden setlere döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

