Angelina Jolie, Mert Alaş’a poz verdi

Bir dönemin ünlü çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie'inin hukuk mücadelesi devam ediyor. Miraval Şatosu davasıyla sık sık gündeme gelen çiftten Angelina Jolie, lüks moda ve güzellik markası Tom Ford için kamera karşısına geçti.

Jolie, markanın "Runway Lip Color" adlı yeni rujunun kampanyasında yer aldı.

Jolie'nin yer aldığı kampanya, moda dünyasının aranan ikilisi Mert Alaş ve Marcus Piggott tarafından çekildi.

