Anya Taylor Joy Fransız moda devine özel poz verdi

Dün Gece Soho'da, Queen's Gambit ve Parçalanmış gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti.

Anya Taylor Joy Fransız moda devine özel poz verdi

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Anya Taylor Joy'dan renkli deri yorumu

Anya Taylor Joy'dan renkli deri yorumu

Mad Max: Fury Road filminde Charlize Theron’un canlandırdığı Furiosa karakterinin gençliğini canlandırmaya hazırlanan ve son dönemde The Menu filmiyle adından söz ettiren ABD’li oyuncu Anya Taylor Joy, marka yüzü olduğu Fransız devi Dior için kamera karşısına geçti.

Anya Taylor Joy Fransız moda devine özel poz verdi - 1

Markanın ünlü ruju Dior Addict Lip Maximizer için poz veren yıldız, metalik ceket, düz saçları ve minimal makyajıyla göz doldurdu.

Anya Taylor Joy Fransız moda devine özel poz verdi - 2

Dior’un reklam yüzü olan The Queen's Gambit dizisiyle tanınan Anya Taylor-Joy, son olarak markanın makyaj serisine ait Noel kampanyası için kamera karşısına geçmişti.

İtalyan sanatçı Pietro Ruffo’nun altın motiflerle dekore ettiği atmosferde yapılan çekimde Anya Taylor-Joy, kırmızı ışıltılı mini elbisesi ve kırmızı rujuyla poz vermişti.

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