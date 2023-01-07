Anya Taylor Joy Fransız moda devine özel poz verdi

Mad Max: Fury Road filminde Charlize Theron’un canlandırdığı Furiosa karakterinin gençliğini canlandırmaya hazırlanan ve son dönemde The Menu filmiyle adından söz ettiren ABD’li oyuncu Anya Taylor Joy, marka yüzü olduğu Fransız moda devi Dior için kamera karşısına geçti.

Markanın ünlü ruju Dior Addict Lip Maximizer için poz veren yıldız, metalik ceket, düz saçları ve minimal makyajıyla göz doldurdu.

Dior’un reklam yüzü olan The Queen's Gambit dizisiyle tanınan Anya Taylor-Joy, son olarak markanın makyaj serisine ait Noel kampanyası için kamera karşısına geçmişti.



İtalyan sanatçı Pietro Ruffo’nun altın motiflerle dekore ettiği atmosferde yapılan çekimde Anya Taylor-Joy, kırmızı ışıltılı mini elbisesi ve kırmızı rujuyla poz vermişti.