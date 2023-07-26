Apple çalışanlarına özel üretilen ayakkabı açık artırmada

Apple’ın geçmişte ürettirdiği veya dağıttığı hatıra eşyalar, yıllar içinde büyük değerlere kavuştu. Hayranları, şirketin son teknolojilerine gösterdiği ilgi kadar geçmişteki ürünleriyle de ilgileniyor.

Şirketin 1990’larda bazı çalışanları için yaptırdığı ve bir konferansta dağıtılan beyaz spor ayakkabılardan daha önce satışa çıkan hiç olmamıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Apple logolu bir çift ayakkabı, müzayede evi Sotheby’s tarafından 50 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 350 bin TL) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı.

Görülen en nadir ürünlerden olduğu söylenen beyaz ayakkabıların üzerinde Apple’ın gökkuşağı renklerindeki eski logosu yer alıyor.

Açık artırma ilanında Omega tarafından üretilen bu 41 numara deri ayakkabının kutusunda ve hiç kullanılmamış olduğu, fakat tabanında bazı sararmalar olduğu aktarılıyor.