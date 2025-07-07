Bella Hadid çekime özel imaj yeniledi

Kovboy sevgilisiyle çiftlikte yaşamaya başlayan 28 yaşındaki Hadid, bir moda çekimi için kamera karşısına geçti.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid her ne kadar eskisi kadar podyumlarda boy göstermese de modellik kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nüksettikten sonra gözlerden kaybolan ünlü model, son olarak Cannes Film Festivali'nde boy göstermişti.

Bir yandan lüks markaların kampanyalarında yer almaya devam eden Hadid, çiftlik hayatından sık sık paylaşım yapıyor.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"



Bella Hadid, sevgilisiyle geleceğine dair ise "Aklımda aile kurmak var. Anne olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ama birinin sürekli güvenebileceği kişi olmak, hayatımı değiştirecek. Bunun için sabırsızlanıyorum" dedi.

