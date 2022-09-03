Bella Hadid sonbahar stiliyle poz verdi

Markanın uzun süredir yüzü olan Hadid , 2022 Sonhabar/Kış kampanyası için kamera karşısına geçti.

Moda dünyasının en çok aranılan isimlerinden olan ABD'li model Bella Hadid , lüks moda markası Michael Kors için poz verdi.

MARKALAR ONUNLA ÇALIŞMAYI BIRAKTI

Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan ünlü ABD’li model Bella Hadid, Filistin’i desteklediği için pek çok markanın kendisiyle çalışmadığını ve arkadaşlarının kendisiyle görüşmeyi bıraktığını paylaştı.



İsrail ve Filistin ilişkileri hakkında da sık sık paylaşım yapan Hadid, “Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü” dedi.