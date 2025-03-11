Çabasız güzelliğin sırrı: İskandinav makyajında dikkat edilmesi gereken noktalar
Son dönemlerin popüler makyaj trendi haline gelen 'Scandinavian Makeup' çabasız ve aydınlık bir cilt görüntüsü vaat ediyor. Göz ve dudak makyajının minimumda tutulduğu bu makyaj stilinde, genellikle gösterişten uzak dokunuşlara yer veriliyor.
Kuzey Avrupa kadınlarının sıklıkla uyguladığı bir makyaj stili olan 'Scandinavian Makeup' daha az dokunuşla daha sağlıklı ve canlı bir görüntü elde edilmesini hedefliyor.
'Scandinavian Makeup'ta makyaja başlamadan önce mutlaka cildinizi iyi bir şekilde temizleyip nemlendirmeniz gerekiyor. Bu noktada aydınlatıcı bir serumdan da yardım alabilirsiniz.
İskandinav makyaj stilinde yoğun fondöten görüntüsünden kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Bu nedenle cilt tonunuzu eşitlemek amacıyla BB kremler veya hafif kapatıcılı fondötenler tercih edebilirsiniz. Likit ya da krem aydınlatıcıları ise burnunuzun üzerine ve göz pınarlarınıza sürün.
Yanaklarda doğal bir pembelik yaratmak için gül kurusu veya şeftali tonlarında krem ve likit allıklar kullanabilirsiniz. İskandinav makyajında sıcak bir dokunuş yapmak istediğinizde ise parlak bitişli bronzerlar yardımınıza koşabilir.
Bu makyaj tarzında gözleri olduğu gibi kaşları da abartıdan uzak tutmak gerekiyor. Kaşları tamamen doldurmak yerine yalnızca seyrek bölgeleri doldurmak, daha sade bir ifadenin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor.
Dudaklarda da aşırı görüntüden kaçınmanızda fayda var. Renkli dudak balmları ve hafif parlaklık veren lip glosslar, çabasız bir güzelliğin formülü olabilir.
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