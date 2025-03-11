Çabasız güzelliğin sırrı: İskandinav makyajında dikkat edilmesi gereken noktalar

Kuzey Avrupa kadınlarının sıklıkla uyguladığı bir makyaj stili olan 'Scandinavian Makeup' daha az dokunuşla daha sağlıklı ve canlı bir görüntü elde edilmesini hedefliyor.

'Scandinavian Makeup'ta makyaja başlamadan önce mutlaka cildinizi iyi bir şekilde temizleyip nemlendirmeniz gerekiyor. Bu noktada aydınlatıcı bir serumdan da yardım alabilirsiniz.

İskandinav makyaj stilinde yoğun fondöten görüntüsünden kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Bu nedenle cilt tonunuzu eşitlemek amacıyla BB kremler veya hafif kapatıcılı fondötenler tercih edebilirsiniz. Likit ya da krem aydınlatıcıları ise burnunuzun üzerine ve göz pınarlarınıza sürün.