Candice Swanepoel'den ekolojik bikini tanıtımı

Dünyaca ünlü süper model Candice Swanepoel, yeni bir mayo kampanyasında boy gösterdi. 33 yaşındaki Güney Afrikalı model, ‘ekolojik marka’ olarak tanımlanan ve sürdürülebilir moda anlayışını benimseyen Tropic of C için objektif karşısına geçti.



Dünyanın en seksi modellerinden biri olarak nitelendirilen iki çocuk annesi Swanepoel, markanın yeni koleksiyonuna ait ‘ekolojik’ bikinilerle poz verdi.

