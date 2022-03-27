Cara Delevingne Dior için kamera karşısında

Dior’un geçen yıl çıkardığı Gem Dior koleksiyonunun 2022 kampanyası, ünlü süper model Cara Delevingne ile tanıtıldı.



29 yaşındaki İngiliz model, marka yüzü olduğu Dior mücevherleri için fotoğrafçı David Sims’in objektifine poz verdi. Delevingne, Dior’un yaratıcı yönetmeni Victoire De Castellane tarafından tasarlanan saat, küpe, yüzü, bileklik ve kolyeleri tanıttı.

