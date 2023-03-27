Carolina Herrera'nın yenilenen parfümünün tanıtım yüzü Karlie Kloss

Carolina Herrera'nın parfümü, vegan bir formülle yaratılmasıyla öne çıkıyor. Kokunun büyülü notalarına gelince, Good Girl Blush kehribar, çiçek esintileri ve meyve notalarından bir karışım olarak tanımlanıyor.

Parfümün şişe tasarımı da güncellendi. Yeni kokuya uyacak şekilde, stiletto şeklindeki çarpıcı şişe, bir pembe tona büründü.