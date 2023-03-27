Carolina Herrera'nın yenilenen parfümünün tanıtım yüzü Karlie Kloss

Venezuelalı moda tasarımcısı Carolina Herrera, ikonik parfümü Good Girl'ü güncelleyek Carolina Herrera Good Girl Blush adıyla piyasaya sürdü. Kampanyanın başrolünde ise Carolina Herrera'nın güçlü bağlar kurduğu ünlü model Karlie Kloss yer alıyor. 30 yaşındaki Amerikalı model, Carolina Herrera Good Girl Blush'ın tanıtım kampanyasında, yenilenen şişeyle uyumlu pembe renge büründü.
Carolina Herrera'nın parfümü, vegan bir formülle yaratılmasıyla öne çıkıyor. Kokunun büyülü notalarına gelince, Good Girl Blush kehribar, çiçek esintileri ve meyve notalarından bir karışım olarak tanımlanıyor.
Parfümün şişe tasarımı da güncellendi. Yeni kokuya uyacak şekilde, stiletto şeklindeki çarpıcı şişe, bir pembe tona büründü.